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Malatya’da refüje çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

Malatya’da refüje çarptıktan sonra sürüklenerek takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saat 02.00 sularında çevre yolu Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da refüje çarptıktan sonra sürüklenerek takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 02.00 sularında çevre yolu Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Y. idaresindeki 44 AH 540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüsü Mahmut Y. ile araçta bulunan N.A., E.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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