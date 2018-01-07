Malatya'da şehit olan 4 pilotla ilgili tüm işaretler FETÖ'ye çıktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- MALATYA'da 2015 yılı Şubat ayında 7'nci Ana Jet Üssü'nden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü. 4 pilotun şehit olmasına skandal hataların neden olduğu raporla tespit edildi ve bunlar tek tek sıralandı. Kazada en büyük kusura sahip olduğu öne sürülen ve FETÖ'den tutuklanan Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk'ü, idari soruşturmada aklayan raporda 'başkan' olarak imzası bulunan Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın da aralarında yer aldığı 3 generalin de yine FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı.

Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden 2015 yılı Şubat ayında, planlı gece uçuş eğitimi için havalanan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü. Kazada, Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler; Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Kazanın oluş şeklinden ve eldeki bilgilerden bir çelişki olduğunu düşünen Onur Özkaya'nın ailesi, eşi ve eşinin ailesi, olaya yönelik araştırmalarını hiç bırakmadı.

Son olarak kısa süre önce tamamlanan kaza raporunu da şehit pilot Üsteğmen Onur Özkaya'nın kayınpederi, aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kurmay Pilot Albay olarak emekli olan Tayyip Özsever de uzman gözüyle inceledi. Bu incelemelerden sonra aile kazaya ilişkin birçok ihmal ve şüphelerin bulunduğunu tespit etti. Ardından da bunları birleştirip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin suç duyurusunda direkt olarak yazılmasa da FETÖ şüphesi ön plana çıktı. Kazayla ilgili rapordan elde edilen bilgilere göre, gece ve kötü hava şartları olduğu sırada uçakların yerden komuta edilmesinin kural olduğu, kaza anında da uçakların kuleden gelen talimata göre alçaldığı saptandı.