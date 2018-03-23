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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı, tutuklandı.  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden 95 polis, kentteki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden 95 polis, kentteki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutulandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

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