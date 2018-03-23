Malatya’da silah kaçakçılığına 6 tutuklama

Malatya’da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’ısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ‘Silah Kaçakçılığı ve Ticareti’ yapan 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından şüphelilerden 12’si silah kanununa muhalefet suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece Silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.