Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ

Malatya'da silahlı kavgada yaralanan Mehmet Mert Kadıoğlu (35) ile Ergül Gül (30), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kadıoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Mert Kadıoğlu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralı Ergül Gül'ün tedavesi devam ediyor.