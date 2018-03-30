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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu V.Ö. (30) yaralandı.
Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler G.B. ile H.T. polis ekiplerince Salköprü Mahallesi Buğday Pazarı mevkiinde bir otoparkta olayla kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
V.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemede biri boş diğeri dolu olmak üzere iki adet tüfek kartuşu bulundu.
Olayla ilgi inceleme sürüyor.

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