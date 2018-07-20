Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 2 kişi arasında çıkan kavgada, Oğuzhan G.'nin tabancasını ateşlemesiyle vurulan Burhan Erdoğan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Erdoğan ile Oğuzhan G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada Oğuzhan G. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Burhan Erdoğan yaralandı. Erdoğan, ilk olarak otomobille Battalgazi Semt Polikliniği'ne, ardından sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanlara el koyup, tabancayı ateşleyen Oğuzhan G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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