Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşuna hedef olan 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği biljnmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanlara el koyup, tabancayı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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