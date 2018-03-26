Malatya’da terör operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve kentin muhtelif yerlerinde örgütü öven yazılar yazan şüphelilere yönelik operasyon yapmış ve 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında ise bugün de aranan bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.Y. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.