Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da bir otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Elazığı karayolu trafik bölge müdürlüğü önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre trafik bölge müdürlüğü istikametinden kent istikametine seyir halinde olan İbrahim Aktürk idaresindeki 44 BH 455 plakalı halk otobüsüne aynı istikamete seyir halinde olan Yaşar Peker yönetimindeki 23 DT 529 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Pekel ile otomobilde bulunan Aziz Erdem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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