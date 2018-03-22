Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç S. idaresindeki 44 HG 181 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Takla atarak yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Miraç S. ve otomobilde bulunan Erdal S., Ömer Y., Tayip C., Yunus Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken hurdaya dönen araç olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.