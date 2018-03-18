HABER

Malatya'da tüfekli kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Tolga Cücün, Volkan Yılmaz, Tayfun Yılmaz, Gökhan Yılmaz ve Yaşar Yılmaz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, boş kartuşlara el koyup, tüfeği ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.