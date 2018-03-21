Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve İstanbul'da polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Aranan adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirildi.
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