Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalan şahıslardan 1 adet av tüfeği, 3 paket halinde 3,5 gram esrar maddesi, 31 adet reçeteye tabi hap ve toplam 201 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4’ü ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö.K, A.A. ve Y.E. tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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