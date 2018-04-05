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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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