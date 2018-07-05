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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde İstanbul'dan getirdikleri bin 455 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, durumundan şüphelenip durdurdukları 2 farklı otomobilde yaptıkları aramada ise bir miktar esrar ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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