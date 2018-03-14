Malatya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda bir miktar esrar, 31 reçeteyle alınması gereken hap, 201 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuyu ve tüfeğine el koyarken 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö.K., A.A. ve Y.E. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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