Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya'da belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, 345 gram esrar ile 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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