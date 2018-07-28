Malatya'da uzman çavuş, kazara kendini vurdu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, uzman çavuş Mustafa Y. (42), tabancasıyla kazara kendini vurarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında oturan 3 çocuk babası uzman çavuş Mustafa Y., tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı uzman çavuş, evdekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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