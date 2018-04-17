Malatya’da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Malatya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda DEAŞ sempatizanı olduğu iddiasıyla Ş.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ş.A. sağlık kontrolünün ardından Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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