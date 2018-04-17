HABER

Malatya’da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Malatya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda DEAŞ sempatizanı olduğu iddiasıyla Ş.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ş.A. sağlık kontrolünün ardından Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.