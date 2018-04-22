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Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün gece Malatya-Ankara karayolunda, Otogar yakınlarında meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki 23 BM 947 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 34 JY 722, 44 DA 626 ve 34 TC 2414 plakalı otomobillere çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan sürücülerden Emre Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobillerdeki 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırıladak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Emre Yılmaz'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu.

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