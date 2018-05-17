Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Taha AYHAN-MALATYA-DHA MALATYA'da, kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada sürücülerden 2'si yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İnönü Üniversitesi kavşağında meydana geldi.
Ramazan Özcan yönetimindeki 44 PF 854 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Tarık Özpalabıyık'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ardından gelen Sercan Öğe yönetimindeki 44 NB 209 plakalı otomobil de Tarık Özpalabıyık'ın aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Özpalabıyık ile Öğe yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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