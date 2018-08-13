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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

MALATYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Enver Kırık yönetimindeki 44 AAD 808 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Merve Pekdemir yönetimindeki 01 EMM 06, 44 AAH 310 ve 44 BB 258 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada, sürücüler Enver Kırık ve Merve Pekdemir ile Rabia Nur Yılmaz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sürücü Pekdemir'in yakınları kaza yerine geldi ve olayın şokunu bir süre atlatamayarak gözyaşı döktü. 44 AAD 808 plakalı otomobil sürücüsünün aracını süratlı kullandığı ve 2 otomobilin arasına makas atarken kazanın gerçekleştiği belirtildi. Kapanan cadde ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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