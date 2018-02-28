Malatya’daki darbe girişimi ana davası

Malatya’da 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ana davada duruşma savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada savcı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de yer aldığı 65 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu’nda görülen 9’uncu duruşma 26’ıncı celsede tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı Muhittin Atlı tarafından mütalaa açıklandı. 15 Temmuz darbe girişiminde ülke genelinde tutuklanan en rütbeli asker olan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yargılandığı davada savcı, 5’i general olmak üzere 32’si rütbeli, 33’ü er toplam 65 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, 11 sanık hakkında ise beraat talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı mahkemeye sunduğu mütalaada, dönemin 2. Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, mütalaasında 2. Ordu eski Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım hakkında ise darbe suçundan beraat, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza talep etti.

Savcının haklarında ağırlaştırılmış müebbet cezası istediği rütbeli sanıklar ise şunlar:

“2. Ordu Plan Hareket Şube eski Müdürü Albay Bahadır Erdemli, MEBS Alay eski Komutanı Albay Mehmet Ergün, 2. Kara Havacılık Alay eski Komutanı Albay Mustafa Özkan, 2. Ordu Harekat eski Başkanı Erkan Varol, 7. Ana Jet Üs Harekat eski Başkanı Albay Tayfun Tuna, İstihkam Alay eski Komutanvekili Yarbay İsmail Akın, eski Yarbay Ahmet Üçbudak, 7.Ana Jet Üs Destek Grup eski Komutanı Yarbay Mahmut Sağır, 2. Ordu’da görevli Binbaşı İbrahim Dede, 2. Ordu Komutanı eski Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya, eski Pilot Binbaşı Metin Çivilibal, eski Pilot Binbaşı Tuncay Öztürk, 2. Ordu İcra eski Subayı Binbaşı Eyüp Kök, 7. Ana Jet Üssü’nde görevli Binbaşı Murat Örsal, 2. Ordu Hareket Plan eski Subayı Yüzbaşı Kemal Keskin, 2. Ordu Karargahı’nda görevli Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, eski Pilot Üsteğmenler Mahmut Burak Kılıç, Eray Bakır, Muhammed Yusuf Tür, Resul Sayan, Halil Karan, Seçkin Gümüş, Ülfet Kaçay, 2. Ordu Koruma eski Astsubayları Hacı Eyyip Özcan ve Fatih Gürcan, 2. Ordu Karargahında görevli eski Astsubay İsmail Onur Şencan ve eski Uzman Çavuş Yunus Belen.”

Davada tutuksuz olarak yargılanan 37 erden 4’ü hakkında berat talep eden savcı, 33 er hakkında ise yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkemeye sunulan mütalaada ayrıca Yarbay Suat Özocak, Binbaşı Bülent Kuzucu, Yüzbaşı Murat Mutlu, Teğmen Sinan Soybaş, Astsubay Hasan Ayaz ve Uzman Çavuş Seyit Aslan hakkında beraat talep edildi. Mütalaada Yarbay Suat Özocak ve Teğmen Sinan Soybaş’ın da silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaanın ardından bazı sanık avukatları söz alırken, mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi.