HABER

Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 19:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'daki darbe girişimi davasında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanıktan, 3'üne tahliye kararı verdi. Heyet kalan tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2018'ye erteledi.

Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 8'inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında sabah 09.00 sıralarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu'na getirilirken, davanın '1' numaralı sanığı olan dönemin 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Darbe duruşmasında verilen ara kararda, 27 tutuklu sanıktan dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Astsubayı Fatih Gürcan, Hareket Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7'nci ana jet üssünde görevli Atak Helikopteri Pilot Teğmen Mustafa Sinan Soybaşı'nın tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile eski 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanık bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.