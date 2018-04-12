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Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

YILDIRIM: 68 DOLARLAR FETÖ'YLE BAĞLANTILI DEĞİL Malatya'da öğleden sonra devam eden terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı darbe girişimi davasının 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmasının 4'üncü oturumunda 2'nci Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı tutuksuz sanık Tuğgeneral Ersin Yıldırım esas hakkında savunmasını yaptı.

YILDIRIM: 68 DOLARLAR FETÖ'YLE BAĞLANTILI DEĞİL
Malatya'da öğleden sonra devam eden terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı darbe girişimi davasının 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmasının 4'üncü oturumunda 2'nci Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı tutuksuz sanık Tuğgeneral Ersin Yıldırım esas hakkında savunmasını yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz'da kalkışma gecesi Ankara'da izinli olduğunu ifade ederek, "Silahlı terör örgütü üyesi olmakla ilgili hiç bir mensubiyetim yok. Ülkeme, devletime, milletime ve TSK'ya onur ve şerefimle hizmet ettim. 15 Temmuz'da ülkem ve milletim alçak, vatan haini darbe kalkışması yaşadı. 30 yılımı TSK'da ülkeme, vatanıma, milletime ve bayrağıma hizmet ettim. Hayatımın her döneminde anayasal düzene bağlı kaldım. Hain darbe girişimi teşebbüsü ile ilgili fiilim yoktur" diye konuştu.
Yıldırım'ın iddianamesinde geçen '1 adet ABD doları' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, deri cüzdanında çıkan para ve malzemenin ortada olduğunu belirterek, "Üzerimden 1 ABD doları çıkmamıştır. Makam odam aranmış ve suç unsuruna yansımamıştır tutanağa yansımıştır. Evim aranmış ve tutanak altına alınmıştır, suç unsuruna rastlanmamıştır" dedi.
'PENSİLVANYA'DAN GELEN BİR DOLARIM OLMADI'
Yıldırım, 68 bozuk ABD dolarından hiç bahsedilmediğini, Türkmenistan'da askeri ateşe olarak görev yaptığını, yol harcırahını ABD doları üzerinden aldığını kaydederek "Maaşımı ABD doları olarak aldım. Alış veriş ve konaklamalarımı dolarla yaptım. Kızım Türkmenistan'da Amerikalıların özel okulunda okudu, ödemeleri hep ABD doları üzerinden yaptım. Çıkarılan 1 ABD doları ve 68 doların hiç birisinde örgüt üyeliğim olsaydı örgütün serisi olan dolarlardan çıkardı. Pensilvanya'dan gelen bir dolarım olmadı. Bu dolarlar FETÖ silahlı terör örgütünden gelen dolarlar değildir. İddianamede belirtilen bu '1 dolar' benim üzerimden çıkmadı. Harcamalardan, banka ve döviz bürolarından arta kalan dolarlardır" diye konuştu.
'BYLOCK'U FETÖ SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA GÖRDÜM'
Darbeye ilişkin hiçbir eyleminin olmadığı halde böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmakta olduğunun beyanında bulunan Yıldırım, "Şahsımla ilgili 'By Lock' kullanıcı olmadığımla ilgili rapor, Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleme yapıldığı ve 'ByLock' kaydığının bulunmadığı tespiti bulunmaktadır. Şahsımla ilgili 'ByLock' kullanıcısı olmadığımla ilgili emniyet raporu ve teknik verilerle tespit edilmiştir. 'ByLock' programını hiçbir süratle kullanmadığım emniyet raporuyla tespit edildi. 'ByLock' programını FETÖ soruşturmaları kapsamında gördüm. Bu programı kullanarak kimseyle haberleşmedim, talimat alıp vermedim. 'ByLock' kullanmadığım ve sisteme dahil olmadığım teknik verilerle tespit edilmiştir. Örgüt üyeliğimi bırakın sempatizanlığımı bile ortaya koyacak somut bir delil yoktur. Örgütten herhangi bir talimat alıp, yerine getirmedim. Darbeden 15 Temmuz gecesi Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla televizyondan haberim oldu" diye konuştu.

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