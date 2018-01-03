Malatya'daki darbe girişimi davasının 8'inci duruşması başladı (3)

ÇALIK: ADALETİN ŞAŞMAYACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 27'si tutuklu, 76 sanıklı davanın 8'inci duruşmasını, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık ile Ravza Kavakçı Kan da takip etti. Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, FETÖ davalarını yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Adaletin şaşmayacağına olan inancımız tamdır. Özellikle mahkûmların tek tip kıyafet giyinmesi konusunda şimdi siz hepiniz içeride gördünüz, renkli kıyafetlerle içeriye giriş çıkışlardaki kıyafet tarzları dahil olmak üzere bizleri rahatsız etmiştir. Bu konuda Adalet Bakanlığı'mızın almış olduğu karar ve Kanun Hükmündeki Kararname'nin yayınlanması da hassaten çok önemlidir. Tek tip kıyafet uygulaması, bu anlamda görüntüyü, özellikle sanıkların ortaya koymuş olduğu tavrı bir nebze de olsa aşağı çekmek adına önemli bir adımdır. İkincisi, Kanun Hükmündeki Kararname'de çok önemli bir maddeyi çıkardık. En önemli gerekçemiz 15 Temmuz gecesinde ve 16 Temmuz sabahında milli iradeye sahip çıkan, vatanının, bayrağını, ezanının savunmasında olan kahraman vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak olan çıkarmış olduğumuz KHK'yı suistimal edecek cümleler kullanan, başta Ana Muhalefet Partisi Lideri olmak üzere hepsini şiddetle kınıyoruz. En önemli gerekçe şudur; burada hiçbir muğlaklık yoktur. Muğlaklık varsa, bu onların beyinlerinde ve zihinlerindedir. 15 Temmuz gecesi kahramanlık yapan vatandaşlarımı korumak, hukuk ve adalet önünde kollamak devletin ve bizlerin vazifesidir."