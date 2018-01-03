Malatya'daki darbe girişimi davasının 8’inci duruşması başladı (4)

DURUŞMA ERTELENDİ

Malatya'da öğleden sonra devam eden FETÖ/PDY davasının duruşmasında tanık olarak dinlenen Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli astsubay Çağlar Çankaya, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Çankaya, kendisini 13 Temmuz'da odasına çağıran Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan'ın teğmenlerin atışı olduğunu söylediğini belirterek, "Mühimmat hazırlamamı, emrin Ankara'dan yazılacağını söyledi. 1 yıldır Malatya'da görev yapıyordum ilk defa benden böyle bir şey istenmişti. Bende odasından çıktıktan sonra Ankara Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli mühimmatçı bir tanıdığım vardı aradım ve durumu anlattım, kendisi bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra yine Ankara'da bulunan devre arkadaşımı arayarak 'Böyle bir durum var, bizde mühimmat az sizde varsa verin' dedim" dedi.

BİN 500 MÜHİMMATTAN, 900'Ü DARBE GİRİŞİMİNDE KULLANILMIŞ

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, araya girerek, "Hiç bu durumdan şüphelenmedin mi?" sorusuna Çankaya, şu cevabı verdi:

"Şüphelenmedim amacım elimizdeki mühimmatın azalmaması için. Daha sonra Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan'ın yanına giderek, 'Komutanım emir verdiniz ancak ben Ankara'dan mühimmat ayarladım, oradan alabilirsiniz' dedim. Bana 'Hayır, mühimmatlar buradan gidecek, yükleyin' dedi. Emri aldıktan sonra aşağıya indim ve mühimmatları alıp helikoptere yükledik. Görevli arkadaşa da mühimmatları Ankara'da Kara Havacılık Alayı Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Özcan Karacan'a vermesini istedim."

Mahkeme Başkanı Duman'ın "Darbe girişimi olunca mühimmatlar aklına geldi mi?" sorusuna ise Çankaya, "Her ne kadar emir kulu olsak da bir şey yaparken vicdan azabı çekiyor insan. Sonradan öğrendim. Benden istenen bin 500 mühimmattan, 900'ü darbe girişimi sırasında kullanılmış" şeklinde yanıt verdi.

17 tanığın dinlendiği duruşma yarına ertelendi.