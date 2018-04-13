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Malatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 5'inci oturumu görülmeye başlandı.

Malatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 5'inci oturumu görülmeye başlandı.
Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar, savunmalarını vermeye devam edecek.

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Malatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyorMalatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyorMalatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyorMalatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

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