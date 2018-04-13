Malatya'daki darbe girişimi davasının sanıkları yargılanıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 5'inci oturumu görülmeye başlandı. Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar, savunmalarını vermeye devam edecek.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum