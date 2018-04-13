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Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında yargılanan askerlerin esas hakkındaki son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında yargılanan askerlerin esas hakkındaki son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.
Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda davanın 10’uncu duruşması 5’inci oturumla başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 9 sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi. Davada tutuksuz ve tutuklu yargılanan sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınacak.
Davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılacak.

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

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Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
2 / 6

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
3 / 6

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
4 / 6

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
5 / 6

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
6 / 6

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davası sürüyor
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