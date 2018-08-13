HABER

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsün direğe çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.
FOTOĞRAFLI

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı (2)Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı (2)

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Eskişehir'de 'Seramik Çalıştayı' sergisiEskişehir'de 'Seramik Çalıştayı' sergisi
Elazığ'da yoğun bakımda doktora saldırıya soruşturmaElazığ'da yoğun bakımda doktora saldırıya soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da dehşeti! Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı bastı: Çok sayıda yaralı var!

Ankara'da dehşeti! Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı bastı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.