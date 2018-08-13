HABER

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'e giden taraftarın taşındığı minibüs, dönüşte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

Taha AYHAN-Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'e giden taraftarın taşındığı minibüs, dönüşte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatıp sürüklenen minibüsteki 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Evkur Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig'in 1'inci haftasında dün deplasmanda oynadığı Göztepe maçı sonrası Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan Doğan Kadana yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatıp, bir süre sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar ve Çay ilçesindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralıMalatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralıMalatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralıMalatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
İki TIR arasında sıkışıp öldüİki TIR arasında sıkışıp öldü
Cihangir'de kameradaki silahlı saldırının zanlıları yakalandıCihangir'de kameradaki silahlı saldırının zanlıları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.