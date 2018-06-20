Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN MALATYASPOR AŞKI

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) koyu Malatyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Şehidin gönül verdiği takımın sarı- kırmızı renklerinden oluşan atkısını yatağına serdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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