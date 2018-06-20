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Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN MALATYASPOR AŞKI Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) koyu Malatyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN MALATYASPOR AŞKI
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) koyu Malatyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Şehidin gönül verdiği takımın sarı- kırmızı renklerinden oluşan atkısını yatağına serdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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