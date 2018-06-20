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Malatya'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.
Ali Seydi Özdemir'in şehit olduğu haberi, Zaviye Mahallesi'nde oturan babası Zekeriye ile anne Emine Özdemir'e askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 3 kız kardeşi bulunan Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Malatya'ya şehit ateşi düştüMalatya'ya şehit ateşi düştüMalatya'ya şehit ateşi düştüMalatya'ya şehit ateşi düştü

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