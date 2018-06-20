Malatya'ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.
Ali Seydi Özdemir'in şehit olduğu haberi, Zaviye Mahallesi'nde oturan babası Zekeriye ile anne Emine Özdemir'e askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 3 kız kardeşi bulunan Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Duş almak isterken küvete sıkıştı!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum