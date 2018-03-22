Maldivler’de olağanüstü hal kaldırıldı

Maldivler’de, yaşanan siyasi kriz nedeniyle hükümetin getirdiği 45 günlük olağanüstü hal kaldırıldı.

Maldivler Devlet Başkanı Abdulla Yameen, ülkedeki siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan dolayı ilan edilen 45 günlük olağanüstü hali kaldırdı.

Devlet Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ulusal güvenlik için hala bir tehdit var olsa da güvenlik birimlerinin önerisi üzerine devlet başkanı olağanüstü hali kaldırmaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Maldivler’de Yüksek Mahkeme siyasi tutukluların serbest bırakılması ve azledilen milletvekillerinin göreve iade edilmesi kararını vermişti. Yüksek Mahkemenin hapisteki muhalefet liderinin serbest bırakılması kararı vermesi üzerine Yameen, 5 Şubat’ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Yameen, muhalefetin karşıt hamleleri üzerine olağanüstü hali meclisin onayıyla 30 gün uzatmıştı. Hükümetin kararı tanımamasının ardından ülkede hükümet karşıtı gösteriler yapılmıştı.