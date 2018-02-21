Mali’de 2 Fransız askeri öldürüldü

Mali’de Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu 2 Fransız askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Mali’nin İndelimane bölgesinde teröre karşı yürütülen Barkhane operasyonunda görevli Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araç el yapımı bombaya çarpması sonucu infilak etti. Fransız Silahlı Kuvvetleri patlamada 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiğini, birinin de yaralandığını açıkladı.

Olay hakkında açıklama yapan ve haberi çok derin üzüntüyle öğrendiği belirten Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Teröre karşı mücadele görevini yaptığı sırada ölen askerlerimizin önünde derin bir saygı ile eğiliyorum” dedi.

Fransa’nın terör olaylarının yoğun olduğu Batı Afrika’nın Sahel bölgesinde yürüttüğü Barkhane operasyonunda 4 bin Fransız askeri görev yapıyor.