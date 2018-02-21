HABER

Mali’de 2 Fransız askeri öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

Mali’de Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu 2 Fransız askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı.Batı Afrika ülkesi Mali’nin İndelimane bölgesinde teröre karşı yürütülen Barkhane operasyonunda görevli Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araç el yapımı bombaya çarpması sonucu infilak etti.

Mali’de Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu 2 Fransız askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı.
Batı Afrika ülkesi Mali’nin İndelimane bölgesinde teröre karşı yürütülen Barkhane operasyonunda görevli Fransız askerlerinin bulunduğu zırhlı araç el yapımı bombaya çarpması sonucu infilak etti. Fransız Silahlı Kuvvetleri patlamada 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiğini, birinin de yaralandığını açıkladı.
Olay hakkında açıklama yapan ve haberi çok derin üzüntüyle öğrendiği belirten Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Teröre karşı mücadele görevini yaptığı sırada ölen askerlerimizin önünde derin bir saygı ile eğiliyorum” dedi.
Fransa’nın terör olaylarının yoğun olduğu Batı Afrika’nın Sahel bölgesinde yürüttüğü Barkhane operasyonunda 4 bin Fransız askeri görev yapıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis operasyonu

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.