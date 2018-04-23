Mali’de 25 mahkum cezaevinden kaçtı

Mali’de bir cezaevinden 25 mahkumun kaçtığı, olay sırasında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.
Batı Afrika ülkesi Mali’de başkent Bamako’nun güneyinde yer alan Uelesebugu Cezaevi’nden 25 mahkumun kaçtığı bildirildi. Olay sırasında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Cezaevinden kaçanlar arasında terörle bağlantılı suçtan cezaevine girmiş mahkumların da olduğu ifade edildi.
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