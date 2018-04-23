Mali’de 25 mahkum cezaevinden kaçtı

Mali’de bir cezaevinden 25 mahkumun kaçtığı, olay sırasında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Mali’de başkent Bamako’nun güneyinde yer alan Uelesebugu Cezaevi’nden 25 mahkumun kaçtığı bildirildi. Olay sırasında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Cezaevinden kaçanlar arasında terörle bağlantılı suçtan cezaevine girmiş mahkumların da olduğu ifade edildi.