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Malkara'da mezar taşlarını kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi.

Malkara'da mezar taşlarını kırdılar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi.
Malkara'nın Hacıevat Mahallesi'nde bulunan Üçler Mezarlığı'na, babasının mezarını ziyarete giden İrfan Evren, mezar taşlarının kırıldığını görünce, büyük üzüntü yaşayıp durumu yetkililere bildirdi. İncelemede, yaklaşık 60 mezar taşının yerlerinden sökülerek kırıldığı görüldü. İrfan Evren, "Mübarek Ramazan ayında babama dua etmek için mezarı başına geldim. Fakat mezarların halini gördüm, çok şaşırdım. Mübarek Ramazan ayında bu olay çok acı bir şey. Onlarca mezarın taşlarını kırmışlar. Adeta karate yaparcasına tekmeyle vurmuşlar, mezar taşlarını kırmışlar. Çok sayıda mezar taşını bu şekilde kırmışlar. Yetkililer bir an önce bu olaya bir el atsınlar. Böyle bir rezillik, Malkara için çok acı bir şey. Hele hele Ramazan ayında bunu kim veya kimler yaptıysa çok kötü bir şey" dedi.
Malkara Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Malkara'da mezar taşlarını kırdılarMalkara'da mezar taşlarını kırdılarMalkara'da mezar taşlarını kırdılarMalkara'da mezar taşlarını kırdılar

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