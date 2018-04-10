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Malkara'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, şerit ihlali yaptığı belirtilen kapalı kasa minibüsle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, şerit ihlali yaptığı belirtilen kapalı kasa minibüsle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malkara-Tekirdağ karayolunun Karıştıran mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Öğretmen (56) yönetimindeki 16 DE 067 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüjü aşıp, geçtiği karşı şeritte ilerleyen İsmail Boyalık (26) yönetimindeki çift kabinli hafif ticari araca çarptı. Kazada, minibüste bulunan Ayhan Öğretmen, eşi Hatice Öğretmen (56), hafif ticari araçtaki İsmail Boyalık ve Ali Osman Özcan (38) yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs alev alırken, yangına ilk müdahale bölgedekiler ve haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta sıkışan Özcan ise kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İsmail Boyalık, Ali Osman Özcan ve Ayhan Öğretmen, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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