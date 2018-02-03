Malkara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat YAYIN/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Karababa Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara ilçesinden Hayrabolu'na giden 59 yaşındaki Ahmet Kurtçu yönetimindeki 39 AS 803 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 40 yaşındaki Eyüp Aldanmaz yönetimindeki 59 HD 029 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden 10 ay önce Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun babası sürücü Ahmet Kurtçu, diğer otomobil sürücü Eyüp Aldanmaz, Faruk İşgör ve İsmail Zarağlı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüler Ahmet Kurtçu ve Eyüp Aldanmaz Malkara Devlet Hastanesi'ne, Faruk İşgör ve İsmail Zarağlı ise Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan İsmail Zarağlı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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