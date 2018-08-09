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Malkara'da rüzgardan iki ayrılan ağaç yola devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 40 yıllık olduğu belirtilen akasya ağacı ikiye ayrılarak yola devrildi.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 40 yıllık olduğu belirtilen akasya ağacı ikiye ayrılarak yola devrildi. Malkara'da araç trafiğinin yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerinde yol kenarındaki yaklaşık 40 yıllık ve 10 metre uzunluğundaki akasya ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden ikiye ayrılıp yola devrildi. Yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine gelen Malkara Belediyesi ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Ağacın çevresinde park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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