Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Alican Kurdaş'ın, "Bomba düzeneği kurarak 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu.

Söz alan Alican Kurdaş, patlayıcının parça tesirli olmadığını ilk günden beri söylediğini savunarak, "Bu patlayıcıyı kendim yaptım, bir yerden almadım. İsteseydim kilolarca yapabilirdim, biraz daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktu. 110 gram internette örnek olarak aldığım gramaj. İmalatçıları tarafından deneme videoları bulunan patlayıcı gramıdır. Bu yüzden bu gramajı esas aldım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım" dedi.