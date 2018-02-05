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Maltepe’de bina girişi çöktü, vatandaşlar tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 02:34 | Son Güncelleme

Maltepe'de bir inşaat alanında yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu. Apartman sakinleri, itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Bahriye Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle inşaatın yan tarafındaki dört katlı apartmanın girişinde göçük meydana geldi.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Binanın girişinin çökmesiyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye vatandaşları tahliye etmeye başladı.

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Aralarında yaşlı çocuk ve engellinin bulunduğu kişiler binadan merdiven aracılığıyla çıkarıldı.

"15-20 DAKİKA FARKLA KURTARDIK"

Binadan tahliye edilen bir vatandaş, “ Baya korku yaşadık. Gürültü üzerine kenardaki plakalar yıkıldı sandık önce. Ama eşim ‘bir bak, ne oldu’ diyince kapıdan çıkılmıyor, uçmuş her taraf. Apartmanın girişi sürekli faal olan bir yer. Az önce de çöp döküp çıkmıştım ben. 15-20 dakika farkla kurtardık” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK GEÇMİŞ OLSUN. İNSAN HAYATI NE KADAR UCUZ. ADAM KAZMIŞ TEMELİ YAN BİNADA NE VAR NASIL HİÇ. KENTSEL DÖNÜŞÜM RANT UĞRUNA HALEN TEDBİR YOK. YAZIK....
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