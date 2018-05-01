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Maltepe'de 1 Mayıs Hazırlığı 1

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gelenler güvenlik aramasından geçiyor. Miting alanın girecek grupların flama ve pankartlar taşıyarak hazırlık yaptığı görüldü.

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