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Maltepe'de baba dehşeti; 2 kızını öldürüp intihar etti (1)

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de cinnet getiren babanın, 2-4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Anne Dilek Yardım kapıyı açıp evlerine girdiğinde eşi Ali Yardım, kızları Elif Mina ile Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş." dedi.

(FOTOĞRAF)

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