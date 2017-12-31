Maltepe'de engelliyi öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Sahil Yolu'ndaki otobüs durağında yaşayan, engelli Kemal Gül'ü öldürmekten aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.
Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda yaşayan engelli Kemal Gül, Osman G. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kayıplara karışan Osman G. polis tarafından yakalandı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Osman G. adliyeye sevk edildi.
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