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Maltepe'de engelliyi öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 15:36 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Sahil Yolu'ndaki otobüs durağında yaşayan, engelli Kemal Gül'ü öldürmekten aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda yaşayan engelli Kemal Gül, Osman G. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kayıplara karışan Osman G. polis tarafından yakalandı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Osman G. adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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