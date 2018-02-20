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Maltepe’de feci kaza: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

Maltepe’de otomobil bir kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu.

Maltepe’de otomobil bir kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu. Özbek uyruklu olduğu öğrenilen Utkır C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Maltepe Sahil Yolu’nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yayalar için yeşil ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen Özbek uyruklu 43 yaşındaki Utkır C.’ye, Yunus G. idaresindeki 34 NB 5478 plakalı aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan Utkır C. ağır yaralanırken yayaya çarpan araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yol uzun süre trafiğe kapanırken olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis olayın oluş biçimi ile ilgili çalışma yaparken, kazada ağır yaralanan yaya ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özbek vatandaşa çarpan Yunus G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay anını gördüğünü ileri süren bir vatandaş ise Utkır C.’nin etil alkol şişesi ile yolda sağa sola çarparak geldiğini ‘araç geliyor’ diye vatandaşların kendilerine bağırmasına rağmen duymadığını söyledi.

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