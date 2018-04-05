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Maltepe’de içinde insanlarında bunduğu bina da yangın çıktı, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekleri sevk ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 08:16 | Son Güncelleme

IHAAW081058-ASA/05-04-2018 - Maltepe’de içinde insanlarında bunduğu bina da yangın çıktı, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekleri sevk ediliyor 05.04.2018 08:10:58 TSI NNNN

IHAAW081058-ASA/05-04-2018

- Maltepe’de içinde insanlarında bunduğu bina da yangın çıktı, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekleri sevk ediliyor

05.04.2018 08:10:58 TSI
NNNN

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