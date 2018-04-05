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Maltepe’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Maltepe’de 5 katlı binanın girişi katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Maltepe’de 5 katlı binanın girişi katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın giriş katında bulunan iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Üst katlarda bina sakinlerini itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1’i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

“Dış kapı alev alev yanıyordu dışarı çıkamadık”
Olayı anlatan bir apartman sakini aşağıya inmek istediğini fakat kapının alev alev yandığını belirterek, “Herkesi dışarı çıkartmaya çalıştık. Aşağıda bulunan dükkandan dolayı çıkmış. Bitene kadar yangın yukarıdaydım. Eşim falan şu an hastanedeler, dumandan etkilenen çok oldu” dedi.

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